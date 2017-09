Češi máslo kupují celkem často. Podle průzkumu ho alespoň jednou týdně vloží v obchodě do košíku každý čtvrtý dotázaný, více než dvě pětiny lidí ho kupují dvakrát až třikrát do měsíce.

I proto se rostoucí cena másla výrazně podepisuje na chování českých spotřebitelů. Tři pětiny lidí totiž v posledním měsíci omezily jeho spotřebu a další o tom vážně uvažují, pokud se cena 250gramového balení vyhoupne na 60 korun.

Vypadlou spotřebu másla pak 44 procent lidí nahrazuje rostlinnými tuky, například margaríny.

„Obecně platí, že spotřeba základních potravin je méně citlivá na změnu cen než těch, které si většina populace nedopřává denně. U másla je situace trochu odlišná, neboť je částečně nahraditelné rostlinnými tuky, citlivost na cenu je tak vyšší než například u chleba,“ uvedl Petr Gapko z MMB.

Víc než 40 korun dá málokdo



Čtyři pětiny lidí by podle průzkumu za kostku másla daly maximálně 40 korun. Každý šestý oslovený připouští ještě cenu mezi 40 až 50 korunami. Pouze tři lidé ze sta se domnívají, že čtvrtka másla by měla stát více než 50 korun.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zhruba polovina lidí v obavě z možného dalšího zdražování másla neuvažuje o tom, že by ho kupovala do zásoby. Druhá polovina pak o předzásobení přemýšlí, přičemž tři z deseti Čechů by ho nakoupili v tuzemsku a zhruba každý pátý až šestý by se máslem zásobil v zahraničí.