Podle průzkumu agentury NMS Market Research se za českými památkami vydávají v létě čtyři pětiny lidí. „Druhé nejsilnější období je jaro, kdy některou z českých pamětihodností navštíví 54 procent dotazovaných. Na podzim, před uzavřením většiny památek před zimní sezónou, je navštěvuje polovina všech respondentů,“ doplnil Kamil Kunc z NMS Market Research.

V zimě pak chodí za historií jen devět procent Čechů. Každý dvanáctý oslovený nenavštěvuje památky vůbec.

Čtvrtina aspoň jednou za čtvrt roku

Češi přitom své památky navštěvují poměrně často, jednou za čtvrt roku za některou z nich vyjede čtvrtina respondentů, stejný počet lidí se za nimi vydává alespoň dvakrát do roka.

Tři z deseti Čechů pak navštíví jednu památku za celou sezónu. Podle dostupných dat za tuzemskými pamětihodnostmi jezdí častěji muži, více než jednu památku za rok navštíví dvě třetiny mužů oproti o něco více než polovině žen.

Dvě stovky jsou maximum

Při výběru kam a jak často za památkami vyrazit hraje pro naprostou většinu lidí hlavní roli výše vstupného. Dvě pětiny by podle průzkumu za vstup na zámek či hrad zaplatily do stovky, bezmála polovina by uhradila i dvě stovky korun. Vyšší částku by pak byla ochotná zaplatit jen zlomek Čechů.

U rozhleden a památníků je 43 procent lidí připraveno za lístek dát do padesáti korun, 46 procent z nás pak do stovky.