„Rodinné půjčky mohou být vhodné pro krátkodobé pokrytí nižších výdajů, zároveň je však zapotřebí přihlédnout k rizikům, která s sebou nesou. Pokud dlužník přestane půjčku splácet, je pro věřitele těžké situaci řešit s ohledem na velmi pravděpodobné zhoršení vztahů v rodině,” uvedl Jakub Pavel z Equa bank, která se na půjčky v rodině zaměřila v červencovém průzkumu.

Průzkum navíc ukázal, že „v průměru Češi nedostali zpět přes 180 tisíc korun, což je pro domácnost citelný dopad do rozpočtu,“ dodal Pavel.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Bez smlouvy i bez úroků

Podle průzkumu si Češi v rodině věří, více než čtyři pětiny (85 procent) oslovených totiž po dlužníkovi nepožadovaly žádné ošetření půjčky smlouvou, peníze půjčily tzv. na čestné slovo. Devět z deseti lidí navíc nechtělo příbuznému půjčku navýšit úrokem.

Bohužel čtvrtině lidí se důvěra nevyplatila, přiznali, že se s půjčenými penězi již nikdy neshledali. Buď nedostali zpět celou půjčenou částku (osm procent) nebo dostali zpět jen méně než polovinu dluhu (14 procent), nebo více než polovinu, nikoliv však celou částku (tři procenta). Pětině Čechů se díky půjčce zhoršily vztahy mezi dlužníkem a věřitelem.

Nejčastěji do 50 tisíc



Nejčastěji Češi svým příbuzným půjčili částky do 50 tisíc korun (79 procent).

Každý desátý pak půjčil více než 200 tisíc korun. Průměrná půjčená částka pak činila 90 tisíc korun.

Kolik Češi půjčili příbuzným

Méně než 10 000 Kč

56 %

10 001 - 50 000 Kč 23 %

50 001 - 100 000 Kč

10 %

100 001 - 200 000 Kč

6 %

200 001 - 1 000 000 Kč

4 %

Více než 1 000 000 Kč

1 %

Zdroj: Průzkum Equa bank

Půjčka spíš kamarádovi než strýci a jeho rodině



Matka je podle průzkumu nejdůvěryhodnějším členem rodiny, alespoň co se půjčování peněz týče. Půjčit peníze by jí neváhal zhruba každý sedmý až osmý dotázaný. Na druhém místě je otec (10 procent) a na třetím pak děti (9 procent).

Nejhůře si stojí bratranec se sestřenicí (tři procenta) a strýc s tetou (čtyři procenta). Raději než jim jsou Češi ochotni půjčit dlouholetému kamarádovi (sedm procent).

U druhé půjčky jsou Češi opatrnější

U druhé půjčky v rodině by se Češi už chovali zodpovědněji a opatrněji. Třetina by požadovala sepsání smlouvy o půjčce a sedm procent by si řeklo o úrok.

„Zde je vidět značný kontrast a nabyté zkušenosti oproti první půjčce, kdy smlouvu podepsalo pouze 15 procent dotázaných. Z dotázaných, kteří už v minulosti příbuzným půjčili, by to přesto udělalo 56 procent,“ doplnil Pavel.

Rodinným půjčkám se do budoucna úplně vyhne čtvrtina lidí, přičemž každý sedmý kvůli špatné předchozí zkušenosti a každý desátý by už znovu nechtěl riskovat, ačkoli peníze dostal zpět.