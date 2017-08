Brigádníci by neměli zapomínat na daně

V letních měsících evidují zaměstnavatelé velký nárůst zájmu o sezónní práce, a to především ze strany studentů. Nejčastěji jsou tyto práce vykonávány na dohodu o provedení práce a studenti se často domnívají, že nemusejí řešit otázku daní. To ovšem v řadě případů neplatí a brigádníci by svým případným daňovým závazkům měli věnovat pozornost.