Taktika mrtvého brouka Stížnosti a urgence přicházejí, ale odpovědí na ně je zaryté mlčení. Co potom má cestující dělat? Může jen čekat a doufat, že se jeho problémem třeba bude jednou někdo zaobírat. A když se ani po dlouhých týdnech nic neděje, cestující si už nechce kazit náladu a svoji snahu vzdá. Měl by však mít na paměti jedno pravidlo: aerolinky by mu měly - ať tak či onak – odpovědět do 30 dnů.

Od čerta k ďáblu Naštvaného klienta si předává v rámci společnosti nemalá část jejích zaměstnanců, ale v konečné fázi mu nikdo nepomůže. Nejprve se klient dozví, že oddělení reklamací takové stížnosti neřeší, ale zcela určitě jej vyřeší jiný úsek společnosti. V něm sice jeho šéf klienta chápe, ale ani on v této věci nic nezmůže a pošle ho ke svému nadřízenému. A ten pak zase o stupínek výš či níž a tak dále. A vyřešení problému stále v nedohlednu. Třeba i natrvalo.

Odškodnění svačinou Neodbytný cestující se stále domáhá kompenzace a dopravci docházejí argumenty či výmluvy. V zoufalství sahá k tradiční lsti – klientovi nabídne poukaz na svačinu či oběd. Vše zakončí větou „tímto jsme vyrovnaní, nechte si chutnat a na shledanou“.

Ubití paragrafy Doslova lahůdka pro ty, kteří rádi vodí lidi za nos a ještě raději přitom kličkují mezi paragrafy a šermují jednotlivými slovy. Reklamaci klientovi pak „uznat nemohou“, protože v paragrafu 1 zákona XY a paragrafu 5, 9 a 12 zákona XYZY, které mění vyhlášku ABC, jsou uvedeny změny, které dále upravuje vyhláška ADB a paragraf 3 zákona XZY... a klient se najednou ztrácí a svůj boj obvykle vzdává. „Velkorysé“ odškodnění Dopravce naoko částečně kapituluje a snaží se věc zahrát do autu. „Jsme přesvědčeni, že na odškodné nárok nemáte. Ale pro zachování našeho dobrého jména Vám nabízíme voucher na naše služby v hodnotě... Domluvíme se?“ Dříve než klient kývne, měl by si uvědomit, zda tuto nabídku bude schopen využít. Nezřídka totiž může v prvotním návalu pocitu vítězství souhlasit a nakonec zjistí, že služby dopravce již nebude chtít využít.