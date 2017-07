Každý čtvrtý si dává peníze stranou, aby mohl dárkem překvapit svého partnera, každý dvanáctý pak aby nemusel přiznat, kolik vlastně stojí jeho vlastní nákupy.

I nedůvěra k partnerovi hraje při ulívání peněz roli. Téměř deset lidí ze sta se buď obává, že současný vztah nebude mít dlouhého trvání a chce tak mít nějaké peníze stranou či svého partnera zatím dostatečně dobře nezná.

Poslední průzkum Equa bank ukázal, že tajně si spoří dvě pětiny Čechů.

Každý třetí tají výši příjmu



Češi nejsou ke svým druhým polovičkám upřímní ani, co se výše jejich příjmů týče. Tři z deseti Čechů totiž před partnerem nepřiznávají, kolik přesně berou, a to i přesto, že většina z nich (70 procent) sdílí názor, že otevřenost ohledně financí je v dlouhodobém vztahu důležitá.

Z průzkumu také vyplynulo, že společný účet pro správu rodinných financí využívají zhruba tři z deseti Čechů. Více než dvě pětiny oslovených (44 procent) společný účet vůbec nemají, upřednostňují oddělené účty. Čtvrtina dotazovaných pak volí kompromis a mají jak společný, tak i oddělené účty.

„Dnes banky často nabízí vedení účtů zdarma, je tedy mnohem jednodušší vést odděleně finance. Díky tomu se stále častěji setkáváme s názorem, že by partneři měli mít i oddělené účty, protože jim pak zůstává svoboda v rozhodování, za co budou peníze utrácet,“ uvedl Jakub Pavel z Equa bank.

Peníze dáváme tajně i dětem

Výjimečná není ani situace, kdy partneři dávají svým dětem peníze, o kterých ten druhý neví. Peníze na „tajňačku“ dal někdy dětem každý druhý Čech. Třetina z nich to dokonce dělá pravidelně.

Co se ale otázky placení výdajů na děti týče, jsou partneři ve valné většině případů zajedno. Osm z deseti párů si myslí, že by se měly platit ze společných peněz, do kterých se přispívá buď rovným dílem, nebo podle aktuálních finančních možností partnerů.

Alternativou je pak pro ně ještě rozdělení výdajů do kategorií, každý z rodičů pak platí některé z nich. Takto funguje každý desátý pár.