Zbývá již poslední půlrok na to, aby spolky a společenství požadavku zákona vyhověly a vyhnuly se tak sankcím ze strany rejstříkového soudu. Případná pokuta může být až 100 tisíc korun, v krajním případě může soud spolek nebo SVJ úplně zrušit.

Zatím jedinou novelou občanského zákoníku byla pouze zrušena povinnost spolků a společenství vlastníků jednotek vzniklých do konce prosince 2013 uvést své názvy do souladu s novým občanským zákoníkem, a to pokud se týká jejich právní formy.

„Tato změna občanského zákoníku však neznamená, že by byla zrušena obecná povinnost stanovená novým občanským zákoníkem, aby byly stanovy těchto právnických osob přizpůsobeny těm ustanovením občanského zákoníku, s kterými jsou v rozporu,“ uvedl prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Lze využít služeb notáře



Jak dodal, při změně stanov se spolky nebo SVJ můžou rozhodnout, zda o změnu na základě přijetí nových stanov sami požádají příslušný rejstříkový soud, kterému k tomuto úkonu musí předložit potřebné listiny, nebo si zaplatí notáře, který o přijetí změn stanov sepíše osvědčení, případně notářský zápis a další listiny. Notář může sám změny zapsat do veřejného rejstříku, aby se administrativa nevyřizovala přes soud.

„V této souvislosti je důležité připomenout povinnost právnických osob zapisovat do veřejných rejstříků své nové statutární orgány a případně také kontrolní orgány, pokud jsou zřízeny, a to vždy, když těm původním skončilo funkční období. Je to povinnost, na kterou se často zapomíná, a právě v případě změny stanov je možné využít přítomnosti notáře k nové volbě orgánů, které pak notář rovněž může sám zapsat do veřejného rejstříku,“ doplnil Neubauer.