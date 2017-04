Důležitá informace na úvod - povinností každého občana, jak uvádí zákon, je chránit své osobní doklady před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím. Pokud tak neučiníte, můžete být potrestáni pokutou ve výši 10 tisíc korun, v některých případech (například pokud používáte občanský průkaz, který jste nahlásili jako ztracený) i ve výši 15 tisíc korun.

Občanský průkaz

První občanský průkaz dostávají mladí lidé v naprosté většině případů dovršením 15 let věku. O vydání však na obecním úřadě musí sami požádat do 30 dnů po patnáctých narozeninách, stačí jim předložit jen rodný list, fotografii pořídí na místě. Pokud by i po uplynutí 30denní lhůty chodili bez občanky, mohou být pokutováni až 15 tisíci korunami.

Do 15 dnů pak musíte požádat o nový doklad, pokud vám končí jeho platnost nebo je třeba v občance aktualizovat nějaké zásadní změny v osobním životě a také v případě, že doklad poškodíte.

Pokud vám bude občanský průkaz odcizen, oznamte to co nejdříve na policii, kde s vámi sepíšou protokol a vydají vám potvrzení pro obecní (městský) úřad, kam opět do 15 dnů musíte dorazit a požádat o nový doklad. Na úřadě vám novou občanku se strojově čitelnými údaji vystaví do 30 dnů a zaplatíte za ni 100 korun (bez elektronického čipu), nebo 500 korun (s elektronickým čipem).

Kdyby se vaše původní občanka náhodou našla, je vám už k ničemu, nahlášením na policii došlo k ukončení její platnosti. A pokud byste se jí náhodou někde prokazovali, hrozí vám pokuta 15 tisíc korun.

Od roku 2018 však s největší pravděpodobností budou plošně zavedeny jen občanské průkazy s elektronickým čipem, které budou zdarma. V pátek 7. dubna 2017 Sněmovna schválila novelu zákona, která s tím počítá.

Cestovní pas

K vydání cestovního pasu vám stačí předložit občanský průkaz nebo odevzdat starý cestovní pas, končí-li jeho platnost. Fotografii vám opět pořídí až na úřadě. Platnost pasu je 10 let u lidí starších 15 let, u dětí pak pět let.

Vystavení pasu je za 600 korun a počkáte si na něj 30 dní. Za cestovní doklad pro děti do 15 let zaplatíte 100 korun. Pokud je ale pro vás nemožné čekat celý měsíc, můžete požádat o vydání ve zkrácené lhůtě šest pracovních dní. V takovém případě ale počítejte s tím, že vás to přijde na čtyři tisíce korun, u pasu pro děti do 15 let pak na dva tisíce korun.

V případě, že vám bude cestovní pas odcizen nebo ho ztratíte, nahlaste to na obecním úřadě či na policii. Pokud o pas přijdete v zahraničí, obraťte se na nejbližší zastupitelskému úřad České republiky, popřípadě na policii cizího státu a po návratu domů to oznamte i na obecním úřadě. Ohlášením ztráty nebo odcizení platnost vaše pasu končí.

Řidičský průkaz

Pro vystavení nového řidičského průkazu musíte pochopitelně předložit řidičské oprávnění, dále doklad totožnosti a fotografii. O řidičák požádejte na příslušném obecním úřadě.

Pokud o řidičák přijdete, oznamte to nejdřív na policii a poté i na úřadě. Nezapomeňte, že na to máte pouze pět dní. Dostanete potvrzení, které platí pouze na území České republiky a platí jen 30 dní.

Nový řidičský průkaz vám vyřídí za poplatek 50 korun do 20 dní. Pospícháte-li na jeho vydání, zaplatíte 500 korun a řidičák budete mít už za pět pracovních dní.

Zdravotní kartička

V případě, že přijdete o kartičku zdravotní pojišťovny, oznamte to své pojišťovně nejpozději do osmi dnů. Stačí zavolat, poslat e-mail nebo dojít na pobočku, kde vám vystaví náhradní doklad. Novou průkazku vám zhruba do dvou týdnů zašlou poštou domů nebo si ji můžete vyzvednout na pobočce pojišťovny, a je to zdarma.

Ztrátu dokladů si můžete pojistit

Hodně lidí nosí své osobní doklady v peněžence společně s hotovostí i platebními kartami. Mnohé pojišťovny vám u pojištění karty uhradí i náklady za vyřízení nových osobních dokladů.