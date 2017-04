Byty, ale i chaty a chalupy se stávají v Česku nedostatkovým zbožím, potvrzují realitní makléři, poptávka vysoce převyšuje nabídku. Kdo dnes nabídne byt k prodeji, může ho do týdne prodat.

Za stejnou chatu, která stála před rokem 700 tisíc, dáte v současnosti k miliónu. Byt, který stál dva milióny, dnes koupíte za dvojnásobek. A to není konečná, ceny dál porostou, tvrdí realitní agenti.

Lidé by ale měli být obezřetní a peníze neinvestovat jen do jedné věci. František Macháček, finanční poradce

Zdražovat byty plánují v letošním roce tři čtvrtiny developerských společností. Cena nabízených bytů by se měla v průměru zvýšit o čtyři procenta. Vyplývá to ze studie společností CEEC Research a KPMG. [celá zpráva]

Jistotou jsou diamanty

Nejde však jen o nemovitosti. Češi investují i milióny, do zlata, diamantů a šperků. „V současné době prodáváme zhruba o čtvrtinu investičních klenotů více než před rokem,“ řekl Alojz Ryšavý, majitel ALO diamonds, která je největším výrobcem investičních šperků na českém trhu.

Šperky jsou bezrizikovou investicí, ze které mají pochopitelně radost ženy. Statistiky podle Ryšavého ukazují, že šperk jako investici pořizuje každý čtvrtý Čech, který kupuje klenoty. V západním světě jsou šperky v investičním portfoliu běžnou věcí.

„Hodnotu investičního šperku utváří hlavně vzácné drahé kameny. Poměry se různí, ale u dražších kusů tvoří kámen i přes 90 procent z celkové hodnoty,“ vysvětlil Ryšavý.

Dále má pak na cenu vliv umělecké zpracování. Každý kus je originál a umělecké dílo. Šperky se ale vyrábějí i podle návrhu zákazníka, včetně ceny.

„U investičních šperků v řádech miliónů korun je to obvyklejší. Občas přijde klient s určitou představou a společně si pak finální návrh vyladíme. V poslední době stále častěji chodí i zákazníci a chtějí vyrobit šperk podle nějaké celebrity,“ dodal Ryšavý.

Aktiva, na která si můžeme sáhnout



Lidé nejen v Česku se na koupi bytů dívají jako na investici, která se jim musí časem zhodnotit a ve které mají bezpečně uložené peníze. Proto si vybírají byty v lokalitě, která má potenciál se rozvíjet. Parkoviště, obchody, musí být samozřejmostí, cení se ale i kvalitní restaurace a kulturní projekty v okolí a možnost sportovního vyžití.

Chata je podle realitních makléřů rovněž velmi vhodný způsob uložení peněz. „Je to rovněž výhodná investice, která se bude spolu s cenou pozemku další léta jen zhodnocovat,“ řekl Právu finanční poradce František Macháček.

Navíc vlastnictví chaty přináší jejich majitelům i další jistoty. Zejména starší lidé, kteří mají určité obavy z výjezdů do zahraničí kvůli terorismu, mají jistotu, že v letním horku nebudou muset sedět doma v bytě. Chata je totiž ideální místo pro bezpečnou rekreaci. Zájem o vlastní chalupu či chatu s pozemkem posiluje i současný trend zdravé výživy. Češi totiž vypěstují na svých chatách a zahradách desítky tun ovoce a zeleniny, u kterých vědí, v jakých podmínkách vyrostly.

Češi jako konzervativní národ mají navíc rádi investice do aktiv, která si mohou osahat. „Když prostě máte byt, dům či chatu, velmi pravděpodobně vám ji nikdo neukradne ani nezboří. Že by cena nemovitosti padla na dno jako třeba akcie, se zřejmě taky nestane,“ řekl Právu hlavní analytik TGinvest.cz Petr Vlasák.

„Lidé by ale měli být obezřetní a peníze neinvestovat jen do jedné věci, ale do dvou až tří oblastí. Jistí se tím proti výkyvům trhu u jednotlivých komodit,“ doplnil Macháček.