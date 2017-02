Na oslavy Valentýna se podle opakovaného průzkumu Equa bank letos chystají tři pětiny Čechů. Větší obliby se údajně dočkal u mužů. Slavit ho chtějí totiž až dvě třetiny z nich a „jen” polovina žen.

Dražší dárek nás činí šťastnými



Kromě romantické večeře, oslavy v soukromí či procházky Češi plánují své protějšky potěšit i věcným dárkem. Muži nejčastěji koupí ženě květinu (63 procent), sladkosti (29 procent) nebo parfém (27 procent). Ženy darují sladkosti (31 procent) nebo parfém (24 procent). Na druhou stranu ale třetina žen svému milému žádný dárek nedá.

Téměř polovina dotázaných také přiznala, že kdyby dostala od svého partnera či partnerky dražší dárek, než očekává, byla by šťastná. Pětina žen by na svého muže byla v tomto případě dokonce pyšná. Naopak třetinu mužů by dražší dárek znepokojil.

„Za valentýnské oslavy se letos chystáme utratit průměrně 1500 korun. Sedm z deseti žen také přiznává, že kdyby od partnera dostaly dražší dárek, než čekají, byly by šťastné či dokonce na partnera pyšné,” uvedl Tomáš Veselý z Equa bank.

Představy o ideálním průběhu oslav se liší



Lidé nejčastěji plánují Valentýna slavit s partnerem či partnerkou (90 procent), zkrátka však nepřijdou ani děti či další rodinní příslušníci, na které si například vzpomene pětina žen. Stranou naopak budou stát milenci i milenky, vzpomenou si na ně totiž jen tři ze stovky Čechů.

Ačkoliv průběh Valentýnského večera plánují partneři především společně (84 procent), představy o jeho ideálním průběhu se přeci jen trochu liší. Muži i ženy se nejčastěji shodují na večeři i na společných chvílích v soukromí, pětina mužů by dále ráda pokračovala v oslavách v ložnici, zatímco tuto představu má jen pět procent žen. Naopak pětina žen by ráda jela na romantický zájezd.

Nejdražší dárek bude prádlo



Podle průzkumu UniCredit Bank čtvrtina Čechů potěší svou polovičku dárkem v maximální hodnotě 250 korun, celá pětina pak do svátku zamilovaných investuje až 500 korun, více než tisícovku pak na Valentýna vyhradí zhruba každý šestý Čech.

„Nejdražším dárkem zůstane stejně jako loni i letos spodní prádlo, které si možná trochu překvapivě o něco málo častěji pořizují rovnou samy dámy. Neváhají za ně utratit až dva tisíce korun. A pokud se partneři rozhodnou trávit valentýnský večer s kulturním programem, za lístky do divadla či na koncert zaplatí v průměru 1500 korun,“ uvedl mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Alternativou divadlu je populární kino. Češi za něj na Valentýna utratí 320 korun, což zhruba odpovídá ceně dvou lístků v multiplexu.