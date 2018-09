Barbora Buřínská, Novinky, Právo

„Riziko, že nechtěná návštěva zavítá do rekreačního objektu, je v podzimních a především zimních měsících až dvakrát vyšší než během léta, kdy jsou chaty a chalupy trvale nebo v pravidelných intervalech obývány. Často se přitom stává, že škody zjistí majitelé rekreačních nemovitostí až s několikaměsíčním zpožděním, když se po ‚zimním spánku‘ opět vypraví na chatu nebo chalupu,“ upozornil Michael Neuwirth z ČSOB Pojišťovny.

Střední Čechy drží primát



V loňském roce podlehly nájezdům zlodějů téměř čtyři tisícovky chat či chalup. Prakticky každý den jich bylo v průměru vykradeno jedenáct.

Na pozoru by se měli mít hlavně majitelé rekreačních objektů ve středních Čechách. Ty jsou podle policejních statistik vykrádány zdaleka nejčastěji. Z celkového počtu krádeží vloupáním do chat či chalup, které se staly během loňského roku, jich na Středočeský kraj připadá čtvrtina (1037).

Na druhou stranu nejmenší zálusk měli zloději na rekreační domky v Karlovarském kraji.

Nemalé jsou i škody, které takto zloději způsobí. Loni se vyšplhaly přes 70 milionů korun.

Krádeže vloupáním do rekreačních objektů v roce 2014 Kraj Počet

Způsobené škody (v Kč)

Středočeský kraj 1 037 25 267 000

Jihočeský kraj 344 5 950 000

Plzeňský kraj 337 6 402 000

Liberecký kraj 329 7 200 000

Moravskoslezský kraj 317 3 463 000

Ústecký kraj 243 4 741 000

Jihomoravský kraj 238 2 561 000

Kraj Vysočina 229 3 923 000

Královéhradecký kraj 184 2 403 000

Praha hl. město 175 2 749 000

Pardubický kraj 147 1 805 000

Olomoucký kraj 135 2 400 000

Zlínský kraj 126 1 355 000

Karlovarský kraj 114 1 579 000

Celkem 3955 71 798 000

Zdroj: statistiky Policie ČR



Chraňte svůj majetek



Ne vždy se podaří vykradení zabránit, pokud se zloděj na vaši nemovitost zaměří, mnohdy dokáže překonat i sebedůmyslnější překážky. I tak byste ale měli udělat vše pro to, abyste mu jeho úmysl co nejvíce ztížili a zároveň minimalizovali škody na svém majetku. Základem jsou dobré bezpečnostní dveře i zámek.

Před odjezdem rekreační objekt důkladně zabezpečte. Překontrolujte, zda jste zavřeli okna, kudy zloději velmi často vnikají. Pokud nemáte pevné okenice nebo mříže, účinné jsou například bezpečnostní fólie, které zloději znesnadňují vniknutí do chaty a brání v násilném rozbití skla.

Z chaty či chalupy odvezte i drahé vybavení. „Lidé nechávají na svých chatách a chalupách elektroniku, finanční hotovost, šperky nebo jiné cennosti, které je lepší, co nejdříve převést na bezpečnější místo a neodkládat stěhování z týdne na týden. V okolí chaty není vhodné nechávat trubky, nářadí a jakékoli předměty, které mohou zlodějům usnadnit vniknutí do obydlí,” upozornil odborník na zabezpečení nemovitostí ze společnosti NEXT Ivan Pavlíček.

Důležité je uzavřít vhodné pojištění

Opuštěné rekreační nemovitosti kromě zlodějů často ohrožuje i nevlídné podzimní či zimní počasí. Je tedy na místě případné škody zmírnit sjednáním vhodného pojištění.

Pojištění rekreačních chat a chalup můžete většinou sjednat proti stejným rizikům jako pojištění rodinných domů. Každý rekreační objekt by určitě měl být pojištěn pro případ požáru a výbuchu, zejména pak pokud jsou konstrukční prvky budovy ze dřeva nebo pokud se k vytápění či vaření používá stlačený plyn (například propan-butan).

Dalším pojištěním, na něž byste rozhodně neměli zapomenout, je pojištění pro případ krupobití, vichřice a nadměrné tíhy sněhu nebo námrazy. Nejčastější přírodní škody, které u chat a chalup pojišťovny registrují, jsou právě škody způsobené těmito pojistnými nebezpečími, a jak ukazují statistiky posledních let, četnost těchto škod kvůli nevyzpytatelnému počasí narůstá.

Pokud se váš rekreační domek nachází v blízkosti lesa nebo u něho stojí vzrostlé stromy, měli byste se pojistit i proti škodám způsobeným pádem stromů. Jestliže vaše chata či chalupa stojí v blízkosti řeky nebo potoka, zapomenout byste neměli ani na pojištění povodně a záplavy.

V neposlední řadě je pochopitelně nutné pamatovat i na „lidský faktor“ a pojistit nemovitost také proti krádeži a vandalismu. Důležité je například, aby se pojištění vztahovalo i na škody, které pachatel způsobí při vloupání třeba rozbitím oken, poškozením okenic nebo dveří.

Pojištění chaty nebo chalupy se obvykle vztahuje pouze na hlavní nemovitost. Jestliže k ní patří i nějaké vedlejší stavby (například oplocení, studna, samostatná garáž, bazén nebo čistička odpadních vod), je nutné je připojistit, což se dá ale zpravidla snadno udělat v rámci jedné pojistné smlouvy.