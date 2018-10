Josef Drbohlav, Novinky, Právo

Jestliže podepíšete u svého zaměstnavatele formulář „Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti“ na rok 2015, pozitivně se to projeví v každé letošní měsíční výplatě. Ovšem platí, že pokud má někdo více zaměstnavatelů současně, prohlášení může podepsat jen u jednoho z nich.

Jednoduché a výhodné

V tomto případě vám bude zaměstnavatel odečítat každý měsíc slevy, které vaši měsíční zálohu na daň sníží, zaměstnancům s nízkým výdělkem i vynulují, popřípadě budou dokonce dostávat daňový bonus.

Především se jedná o základní slevu na dani 2070 Kč měsíčně (ročně činí 24 840 Kč) a o daňové zvýhodnění, a to měsíčně 1117 Kč na jedno dítě (ročně 13 404 Kč), 1317 Kč na druhé dítě (ročně 15 804 Kč) a třetí a každé další dítě 1417 Kč (ročně 17 004 Kč). Právě rodiny s více dětmi si nyní polepší, neboť v loňském roce byl nárok na 1117 Kč na kterékoli dítě.

V zaměstnání lze měsíčně uplatňovat i studentskou slevu (335 Kč za měsíc), základní slevu na invaliditu (210 Kč měsíčně), rozšířenou slevu na invaliditu (420 Kč měsíčně), popřípadě slevu na držitele ZTP/P (1345 Kč měsíčně).

Účetní nahradí daňového poradce

Na jednom formuláři nejen daňově výhodně vykročíte do nového roku, ale současně si zajistíte kvalifikované vypořádání daňové povinnosti za rok předcházející. A to tím způsobem, že do 16. února požádáte pouhým podpisem na čtvrté straně formuláře o provedení ročního zúčtování – nemáte-li však ze zákona povinnost podat přiznání (viz závěrečná část textu).

Pokud jste měli loni více zaměstnavatelů po sobě, požádat můžete toho posledního. Od všech předcházejících si ale musíte vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2014.

Ročním zúčtováním získáte všechny daňové odečty a slevy, u nichž splňujete zákonné podmínky, jako kdybyste podávali přiznání. Přitom vám mzdová účtárna zohlední i ty daňové úlevy, které se uplatňují vždy až po skončení kalendářního roku, pokud doložíte příslušné doklady.

Jde především o:

* odečty na dary;

* odečty úroků z úvěrů ze stavebního spoření a hypoték;

* odečty na penzijní připojištění, penzijní pojištění či doplňkové penzijní spoření;

* odečty na soukromé životní pojištění;

* členské příspěvky odborové organizaci;

* slevu na manželku;

* slevu za umístění dítěte v zařízení péče o předškolní děti (poprvé za rok 2014).

Roční zúčtování je výhodné především pro ty, kdo jsou zaměstnáni jen po část roku. Zaměstnavatel jim průběžně poskytoval základní slevu či daňové zvýhodnění jen za odpracované měsíce, a právě při zúčtování dostanou daňovou úlevu za celý rok, bez ohledu na to, kolik měsíců odpracovali.

Zúčtování není k zahození ani tehdy, jestliže jste například pozdě předali mzdové účetní potvrzení o studiu dítěte, a tak vám některý měsíc daňové zvýhodnění neposkytla. Ročním zúčtováním se vše srovná.

Roční zúčtování záloh provede zaměstnavatel do 31. března 2015 a přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí při zúčtování mzdy za březen 2015.

Kdy roční zúčtování nelze provést

Na roční zúčtování zapomeňte, máte-li povinnost podat přiznání. To je především v případě, máte-li kromě příjmů ze závislé činnosti další příjmy – ze samostatné činnosti, z nájmu či z ostatních příjmů, které jsou vyšší než 6000 Kč za rok a nejsou osvobozeny od daně nebo zdaněny srážkovou daní.

Daňové přiznání vás rovněž nemine, jestliže jste měli souběžně dvě a více zaměstnání (stačí jen jeden měsíc v roce). Výjimkou je případ, kdy jste pracovali na dohodu o provedení práce – příjmy z této dohody (z těchto dohod) byly zdaněny konečnou srážkovou daní. Tady máte i druhou možnost, a to zahrnout je do celkového základu daně a podat přiznání, pokud je to pro vás výhodné.

Podrobný návod, jak řádek po řádku správně postupovat při vyplňování daňového přiznání a přitom se nepřipravit o žádné výhody, přinese ve svém seriálu o daních v sobotu 14. února deník Právo.