Barbora Buřínská, Novinky

Pokud jste již vyčerpali všechny možnosti a půjčka je tím posledním, jak si danou věc pořídit, dobře si rozmyslete, u koho ji budete čerpat. Nejlepší je pochopitelně požádat své příbuzné či přátele, pravděpodobně vám půjčí zadarmo. Pokud ale nikoho takového v okolí nemáte, vhodný produkt volte podle toho, co chcete úvěrem financovat, respektive kolik peněz potřebujete.

Pečlivě vybírejte finanční společnost



Mějte na paměti ještě jednu důležitou informaci – pečlivě zvolte i společnost, od které si půjčíte. Nejvhodnější jsou banky či solidní nebankovní společnosti – například Home Credit, Cofidis či Cetelem. Všechny tyto instituce mají jedno společné – zájemce o úvěr si důkladně prověří. Požadují doložení příjmu a zároveň nahlížejí do registrů dlužníků, aby si prověřily žadatelovu platební morálku. Chrání tím nejen sebe, ale i klienty před případnými problémy se splácením.

Neseriózní společnosti se naopak prezentují tím, že půjčí i lidem bez příjmů (například matkám na mateřské, důchodcům apod.) a tím, že do registrů nenahlížejí. V konečném důsledku to odnese jen dlužník, úvěroví predátoři se ke svým penězům i za cenu exekuce vždy dostanou.

Než si vyberete finanční instituci, seznamte se podrobně s nabídkami více bank – s podmínkami splácení, poplatky i případnými sankcemi (například za předčasné splacení). Nikdy nekývněte na první nabídku, která vám přijde výhodná, u jiné banky můžete narazit na mnohem lepší.

Nepodepisujte nic, co si nepřečtete

Finanční společnost s klientem sepíše úvěrovou smlouvu, shrnující vše podstatné, včetně výše úvěru, úrokové sazby i nastaveného splátkového kalendáře. Než se pod smlouvu podepíšete, řádně si ji od začátku až do konce přečtěte. Pokud vám nebude cokoliv jasné, žádejte o vysvětlení.

Pokud budete mít pocit, že na přečtení smlouvy a dalších souvisejících materiálů potřebujete klid, požádejte společnost, abyste si mohli dokumenty odnést domů a tam se s nimi v klidu seznámit, případně požádat o pomoc s jejich přečtením někoho z rodiny.

Pro přechodnou dobu stačí kreditka či kontokorent

Pokud si chcete pořídit jen něco „malého” za pár tisíc korun, můžete využít kreditní kartu či kontokorent neboli povolené přečerpání běžného účtu. Oba produkty patří mezi tzv. revolvingové úvěry. Banka vám nastaví určitý úvěrový limit, do jehož výše můžete opakovaně čerpat a postupným splácením se vám limit obnovuje.

Pokud budete kreditní kartu používat správně, půjčujete si od banky zadarmo. Banky mají nastaveno tzv. bezúročné období, během kterého musíte všechny půjčené peníze vrátit. Jeho délka se v závislosti na bankách pohybuje od 45 do 55 dní a počítá se od prvního dne v měsíci, ne ode dne platby kartou.

Pokud bezúročné období prošvihnete, připravte se na to, že vám banka začne dlužnou částku úročit. Úroky jsou vysoké, dosahují v průměru 20 a více procent. RPSN se pak nejčastěji pohybuje v rozmezí od 18 do 32 procent.

Jakmile se na svém účtu dostanete do povoleného minusu, respektive začnete čerpat kontokorentní úvěr, banka vám dlužnou částku bude úročit. Stejně jako u kreditek, tak i u kontokorentu, dosahují úroky téměř 20 procent. Kontokorent si sjednejte jen v případě, že ho opravdu alespoň občas využijete. Některé banky si účtují poplatky i v případě, že do minusu nejdete. Například Komerční banka vám za to, že má pro vás rezervovány zdroje (povolenou výši kontokorentu), napočítá za rok 0,9 procenta z jejich výše.

V povoleném minusu můžete být maximálně půl roku (například ČSOB či GE Money Bank) až rok (například Česká spořitelna, LBBW Bank, Raiffeisenbank či Sberbank).

Auto či zařízení bytu řešte spotřebitelským úvěrem

Pokud se chystáte koupit na úvěr například auto či třeba zařízení bytu, sáhněte po spotřebitelském úvěru. V současné době si můžete vybrat z desítek různých produktů. Banky vám půjčí od zhruba 30 tisíc až po několik stovek tisíc korun. Splácet úvěr můžete až deset let.

Rekonstrukci i pořízení bydlení financujte hypotékou

Pokud plánujete koupit nebo postavit byt či dům, nebo jen své bydlení zrekonstruovat, požádejte banku o hypoteční úvěr. Případně můžete využít úvěrové produkty od stavebních spořitelen. Čerpat můžete jak úvěr ze stavebního spoření, tak překlenovací úvěr (tzv. meziúvěr) v případě, že ještě nemáte naspořenou dostatečnou částku.

V současné době jsou hypoteční úvěry velmi výhodné. Úrokové sazby se pohybují na historických minimech (poslední průměrná úroková sazba z minulého měsíce dosáhla podle serveru Hypoindex.cz hodnoty 2,88 procenta). Uvažujete-li o hypotéce, zvolte nejlépe tří nebo pětiletou fixaci úrokové sazby.

Našli jste výhodnější úvěr? Refinancujte



Banky se v honbě za klienty předhánějí v co nejvýhodnějších nabídkách. Jednou z variant, jak přetáhnout klienty od konkurence, je nabídnout jim refinancování jejich stávajícího úvěru s výhodnějšími podmínkami. Není od věci se zajímat o podmínky jiných bank, a pokud narazíte na levnější nabídku, převeďte si půjčku jinam.

Refinancování se nejvíce vyplatí u hypoték. Pokud vám končí fixace úrokové sazby, je načase se porozhlédnout po situaci na trhu. Můžete se spolehnout, že vám vaše banka pro další období nabídne méně výhodnou sazbu, než kterou byste mohli získat u konkurence, pokud byste si k ní hypotéku převedli.

Úvěry vám přerostly přes hlavu? Konsolidujte

V mnoha domácnostech je dnes běžná situace, kdy mají lidé uzavřených více úvěrů a půjček najednou. Nejenže mnohdy ztrácejí přehled, zároveň jim často splátky přerůstají přes hlavu. Nejjednodušším řešením je sloučit všechny závazky do jednoho a platit pouze jednu splátku, která bude v součtu nižší než ty předchozí.

Musíte ale počítat s tím, že kvůli rozložení splácení do delšího časového období nakonec bance zaplatíte až desítky tisíc korun navíc. V některých případech se přitom nevyhnete ani sankčním poplatkům za předčasné splacení původních půjček.

Pokud nejste u některého z úvěrů v prodlení se splátkami, většina bank vám takzvanou konsolidaci půjček nabídne. Díky ní vznikne jen jeden úvěr, který si můžete namodelovat podle svých potřeb. Především si můžete zvolit výši splátky, která bude vyhovovat vašim možnostem. Většina klientů své úvěry konsoliduje právě kvůli potřebě snížení měsíčního zatížení rodinného rozpočtu.

Problémy se splácením řešte včas

Pokud se vám daří v pohodě splácet, máte vyhráno. V současné době mnoho bank své klienty za včasné a bezproblémové splácení odměňuje. Můžete se tak setkat s odpuštěním několika splátek, snížením úroků či finanční odměnou.

V případě, že se se splácením dostanete do problémů, nestrkejte hlavu do písku a včas svou situaci s bankou řešte. Banky klientům, kteří komunikují, vycházejí vstříc a společně hledají oboustranně vyhovující řešení. Můžete se tak domluvit na snížení splátek, odkladu splátek či prodloužení splatnosti úvěru.

Další z možností, jak se předem vyvarovat potíží se splácením, je sjednání pojištění schopnosti splácet. Vztahuje se na případy, kdy klient přijde o práci nebo dlouhodobě onemocní a nemá tak dostatek financí na úhradu splátek. Pojišťovna pak po určitou dobu splácí za něj. Pojištění není nejlevnější, vyplatí se ho však sjednat u dlouhodobých úvěrů (například hypoték).