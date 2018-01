Nové tváře exekutorů se snaží ukázat v lepším světle

Nová reprezentace exekutorů se usilovně snaží veřejnosti ukázat v lepším světle. Sotva usedlo nové vedení Exekutorské komory do křesel, deklaruje nový osvětový přístup, v rámci kterého nabízí lidem rady zdarma. Děje se tak jen pár týdnů poté, co jeden z nich utekl i s desítkami miliónů a co ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil připustil, že je třeba, aby stát začal nad exekucemi více bdít.