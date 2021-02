Podnikatelé v cestovním ruchu jsou pohřbeni, burcuje předseda unie

Oživení oboru bude podle něj velmi složité a potrvá několik let. Navíc nelze očekávat, že cestovní ruch zůstane stejný jako před pandemií.

Sivek se také domnívá, že zcela zásadní bude návrat zahraničních turistů do Česka. Češi totiž ani zdaleka nemohou jejich absenci nahradit.

Očkovaní turisté by mohli mít snazší přístup i do Řecka

Očkovaní turisté by mohli mít snazší přístup i do Řecka Cestování

Období k oživení oboru lze podle něj nyní těžko odhadnout. „Pokud se však neobnoví v plné síle letecká doprava a nevrátí se do tuzemska a do Prahy, která je vstupní branou do země, i zahraniční turisté, nebude obnova cestovního ruchu v ČR plně možná,” uzavřel.