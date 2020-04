Ostravská huť Liberty dočasně omezí výrobu. Odbory nesouhlasí

„Budou pravidelně střídáni, aby dopad opatření na jednotlivé zaměstnance a jejich rodiny byl co nejmenší,“ vysvětlila mluvčí.

Vysoká pec č. 2 bude po sfoukání v udržovacím režimu, což umožní její opětovné uvedení do provozu, jakmile se situace na trhu zlepší. Návrat pece do plného provozu huť plánuje koncem srpna, ale pokud to situace na trhu dovolí, o měsíc jej uspíší.