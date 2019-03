T-Mobile o víkendu omezí své služby

Zákazníci T-Mobilu, kteří si chtějí aktivovat, zrušit nebo změnit některou službu, by to měli udělat do pátku deseti hodin večer. Pak budou mít možnost až v pondělí. T-Mobile bude provádět údržbu své interní sítě a aktivovat například MMS nebo GPRS nebude možné.