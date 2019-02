Eurotel vyplatí Telecomu tři miliardy korun

Vedení Českého Telecomu v úterý rozhodlo, že dceřiná firma Eurotel mu z nerozděleného zisku z minulých let vyplatí dividendu ve výši tří miliard korun. Novinkám to sdělil Vlastimil Sršeň z tiskového odboru firmy. Částka by na účet Telecomu měla přijít do 15. července.