Novinky, ČTK

Polská vláda předpokládala razantní uvolnění nájmů, tamní parlament ale zákon změnil tak, že nakonec povoloval růst nájmů jen asi o deset procent ročně. Zákon začal platit na začátku tohoto roku. Vláda zákon napadla a soud uznal, že norma je v rozporu s ústavou.

Diskusi ohledně deregulace nájmů v Polsku rozvířil před dvěma měsíci výrok Evropského soudu pro lidská práva ve francouzském Štrasburku. Ten 22. února rozhodl, že Polsko svými ochrannými opatřeními regulujícími nájmy narušuje Listinu základních práv a svobod. Štrasburský soud se zastal Francouzky polského původu Marie Hutten-Czapské, které patří dům v severopolské Gdyni. Polská vláda dostala půl roku na to, aby situaci změnila a aby se dohodla s Hutten-Czapskou na odškodnění.

Polští vlastníci domů si stěžují na to, že nájmy mnohdy nestačí na udržení domů v obyvatelném stavu, natož pak na větší rekonstrukce. Po výroku štrasburského soudu dali vládě půlroční ultimátum, po které nebudou podávat další žaloby. Pokud ani pak nebude nájemné uvolněno, zasypeme soud vlnou žalob, hrozí. Podle polských úřadů jich může být až 50 tisíc a výše odškodného by se mohla vyšplhat k deseti miliardám zlotých (asi 70 miliard korun).

Čeští majitelé domů se inspirovali

Vítězstvím majitelky polského domu se nechali inspirovat i čeští majitelé domů a do Štrasburku posílají žaloby na český stát. Země nemá zákon o nájemném už od roku 2002, kdy Ústavní soud zrušil nařízení, které nájmy deregulovalo. Regulované nájemné nestačí podle majitelů ani na údržbu a opravy domu. Ministerstvo pro místní rozvoj mělo připravený návrh zákona o nájemném, kdy připravovalo růst regulovaných nájmů asi o deset procent ročně, po rozhodnutí Evropského soudu jej ale znovu přepracovává.

Pokud by se do Štrasburku obrátili všichni majitelé domů s regulovaným nájmem, včetně obcí, a soud by vyhráli, mohla by ČR majitelům zaplatit až 50 miliard korun. [celá zpráva]