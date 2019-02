ČTK

Letošní pokles je podle ekonomických expertů spíše administrativní záležitostí než odrazem špatných podnikatelských podmínek v Česku. "Drobní podnikatelé končí svoje živnosti na konci roku. Česká ekonomika naopak roste a zlepšuje se odbyt," uvedla analytička Next Finance Markéta Šichtařová.

Zástupci podnikatelů se domnívají, že za pokles počtu podnikatelů může zejména daňová úprava z loňského roku, která zavedla tzv. minimální daň. Živnostníci, kteří vykázali ztrátu, museli zaplatit stejně vysokou daň jako zaměstnanec s polovinou průměrné mzdy. Zvýšily se i odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Analytici vidí naději v návrhu vicepremiéra pro ekonomiku Martina Jahna, podle kterého by se měla administrativní zátěž podnikatelů do několika let postupně snížit o pětinu. Návrh minulý týden schválila vláda. Kabinet rovněž schválil pravidlo, že součástí každého nově navrhovaného zákona bude analýza, zda by jeho přijetí podnikatele nepoškodilo.

"Je známou skutečností, že administrativa spojená s podnikáním v České republice začíná být džunglí, ve které se přestávají orientovat i daňoví poradci," upozornil šéf sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda.