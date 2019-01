Novinky, ČTK

"Vláda sice přinese krátkodobou politickou stabilitu, ale nebude mít vůli, sílu ani schopnosti alespoň k přípravě nutných reforem," uvedl Jan Schiesser ze společnosti Atlantik FT. Dodal, že pro ekonomiku by byly lepší předčasné volby, protože by pravděpodobně přinesly pravicovou vládu ODS a KDU-ČSL, která by byla schopna začít s reformami zhruba o rok dříve.

Reformu penzijního systému nedokázala odcházející vláda připravit, zadala pouze analýzy, který systém by byl pro ČR vhodný. Reformu zdravotnictví sice rychle se střídající ministři připravovali, nikdy ji ale nedokázali přenést ani přes vládu. Kamenem úrazu se vždy stal požadavek, že lidé nesmí za základní péči platit, přitom je potřeba dostat do systému více peněz.

V reformy nevěří ani investoři

Vladimír Pikora z Volksbank se domnívá, že nová vláda bude jen udržovací a podle toho se budou chovat i investoři. "Investoři na devizovém trhu si od nové vlády nic převratného neslibují. Reformy už hodili přes palubu," dodal.

Ekonomové navíc postrádají jakékoli informace o případném vládním programu. "Blíží se konec řádného volebního období, a to obvykle není čas pro zásadní reformy. Proto je možná zajímavější program vlády než personální obsazení," řekl Petr Dufek z ČSOB.

Ekonomové litují odchodu Jahna

I když mnoho jmen v nové vládě je dosud nejistých, o odchod vicepremiéra pro ekonomiku Martina Jahna z kabinetu nikdo nepochybuje. Jeho místo zaujme nynější ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Ekonomové Jahnova odchodu litují, byl ve vládě jediným ministrem, který rozuměl podnikům podnikatelů a snažil se je řešit. Jeho návrhy ale většinou narážely na politické tahanice.

"Jahn měl teoretické vzdělání, rozuměl potřebám a problémům firem a podnikatelů a měl motivaci věci zlepšovat," řekl analytik společnosti Atlantik FT Jan Schiesser. V rámci ČSSD však prý byl naprosto osamocen a jeho návrhy neměly prakticky žádnou šanci na úspěch, protože neměly politickou podporu.

Působení Jahna ve vládě je podle ekonoma HVB Bank Pavla Sobíška ukázkou, že ani dobré nápady a profesionální přístup nepadnou na úrodnou půdu, pokud nemají politickou podporu. "Věřím, že kdyby ve vládě sedělo pět lidí podobných Jahnovi, kteří by buď byli politici nebo měli silné politické zázemí, mělo by Česko nejlepší vládu v regionu," řekl Sobíšek.