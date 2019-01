Novinky, ČTK

Jaké transportéry bude nakonec mít česká armáda ve výzbroji, se neví, protože do výběrového řízení se bude moci přihlásit jakýkoliv výrobce.

Podle dřívějších informací odpovídaly potřebám armády tři základní typy transportérů, švýcarská vozidla Piranha společnosti Mowag, rakouské stroje Pandur od firmy Steyer-Daimler-Puch a finské transportéry Patria.

Armáda má nyní ve výzbroji osmikolové transportéry OT-64, jejich náhradu plánuje už několik let. Vozidla OT-64 se "proslavila" před několika lety, když při cestě do Prahy, kde měla hlídat budovu rádia Svobodná Evropa, se jich většina pokazila. Ve výzbroji armády jsou tyto stroje už 40 let.

