Novinky, ČTK

Výdajové škrty jsou přitom nutné, pokud chce ČR přijmou euro v roce 2010. ČR musí výdaje škrtat v souvislosti s konvergenčním programem, podle kterého se přijetí eura řídí a země tak musí do roku 2008 stáhnout schodek financí pod tři procenta HDP.

Sobotkovi zatím nepomohlo ani naléhání na premiéra Stanislava Grosse, aby vláda návrh škrtů schválila do konce března. Dokument nakonec ministři neodsouhlasili ani o půl měsíce později a zatím není zřejmé, kdy a zda vůbec o něm budou znovu rozhodovat. Dnešek totiž může rozhodnout, zda současná vládní koalice vydrží a vytvoří novou vládu, nebo se politická krize vyvine jiným směrem.

Loni ministerstva ušetřila

Uskrovnit by se v následujících letech měla všechna ministerstva, nejvíce ale resort práce a sociálních věcí. Sobotkův návrh počítá s tím, že omezí právě sociální výdaje. Pomaleji by měly růst i platy státních zaměstnanců, včetně policistů. Sobotka tvrdí, že resorty ušetřit dokážou, loni jim například zůstalo téměř 30 miliard korun a to žádnou povinnost šetřit neměla.

Ministerstvo financí hrozí, že pokud se na výdajových škrtech neshodne vláda, protlačí je přes Evropskou unii.