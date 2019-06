Macron chce zavést minimální mzdu ve všech zemích EU

Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhuje zavedení minimální mzdy ve všech státech Evropské unie. Její výše by byla přizpůsobena podmínkám dané země. Pracovníci z chudších zemí by pak podle něj nemuseli odcházet za prací do ciziny.