Pokud obchodní války zasáhnou ekonomiku USA, budeme konat, slibuje šéf Fedu

Pokud by obchodní války amerického prezidenta Donalda Trumpa začaly výrazně negativně ovlivňovat ekonomiku USA, tamní centrální banka zasáhne. V úterý to uvedl šéf americké centrální banky Fed Jay Powell. Podle deníku Financial Times tím dal najevo, že by banka eventuálně mohla snížit úrokové sazby.