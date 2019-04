tov, Novinky

„Zatímco ve čtvrtek, pátek a v pondělí očekáváme velikonoční dopravní nápor, uprostřed svátečního víkendu bude provoz minimální. ŘSD toho využije k demolici šířkově nevyhovujícího nadjezdu na 121. kilometru u obce Kozlov. Pro veškerou dopravu je stanovena objízdná trasa,” uvedl mluvčí.

Původní nadjezd byl postaven na konci 70. let. Nový má být řidičům k dispozici do konce letošního roku.

Přípravy k demolici začnou v pátek ve 14 hodin, do osmi večer se bude jezdit obousměrně jedním pruhem. Úplná uzavírka bude platit od osmi večer do soboty deseti dopoledne. Omezení provozu kvůli dokončovacím pracím pak potrvá až do pondělí do 14 hodin.