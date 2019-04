tov, Novinky

„Na základě poslední analýzy jsme nuceni snížit kapacitu na linkách Smartwings realizovaných z ČR pro období letní sezony o osm procent. Lety Českých aerolinií budou provozovány beze změn dle letového řádu,” uvedla Dufková. Smartwings jsou většinovým vlastníkem ČSA.

K opatření firmu nutí fakt, že stále není jasné, kdy se nejnovější verze letadel Boeingu 737 MAX vrátí zpět do provozu.

„Tato situace, do které se letecké společnosti a naši klienti dostali, nás velice mrzí, o to víc, že jsme ji nezavinili. Děláme maximum pro minimalizaci dopadů, které uzemnění letadel Boeing 737 MAX 8 má na náš letový provoz a cestovní plány našich cestujících, a také pro to, abychom zabránili dalším případným škodám,“ uvedl ředitel Smartwings Roman Vik.

Firma nabídne zákazníkům, kteří budou případně dotčeni těmito změnami, změnu na jiný let a v případech, kdy bude jejich let zrušen a nevyužijí možnost jiného, vrácení peněz.

Smartwings má ve flotile celkem sedm letadel Boeing 737 MAX 8 a dalších devět měla společnost obdržet do začátku letní sezony. Nová letadla Boeing 737 MAX 8 tak měla v letní sezoně činit zhruba jednu třetinu flotily.