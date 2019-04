bož, Novinky

Stát podle NKÚ do těchto oblastí investuje výrazné prostředky, nedostává však za ně to, co očekává. „Máme ‚zasukovaný‘ stát, který neumí řadě problémů čelit,“ domnívá se prezident NKÚ Miroslav Kala.

„Je třeba vyhodnotit nezbytnost a účinnost vládní regulace. Měli bychom se podívat také na právní rámec a jeho efektivitu při řešení sporů, koncipovat vládní intervence s ohledem na poměr nákladů a výnosů,“ dodává.

Potřebné reformy se podle NKÚ v řadě oblastí stále oddalují. Aby firmy splnily daňové povinnosti, potřebují o 40 procent více času, než je průměr zemí EU a Evropského sdružení volného obchodu. Jde o celých 230 hodin.

Kontrolní hlášení zvýšilo zátěž podnikatelů



Některá opatření zavedená státem v rámci boje proti daňovým únikům administrativní zátěž zvýšila, místo aby ji snížila. Přestože například kontrolní hlášení je elektronické, narostla doba pro administraci povinností plátců DPH o 14 hodin.

„Tyto i další oblasti ukazují, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti,“ uvádí NKÚ v tiskové zprávě.

„Na malé výkonnosti celé státní správy se podepisuje stávající struktura a procesy. Častým nedostatkem je také nízká kvalita řízení a kontroly ze strany odpovědných orgánů,“ uzavřel úřad.