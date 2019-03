tov, Novinky

V pilotním projektu se začne testovat technologie potřebná pro vzdálený přístup k vozu, velký důraz se přitom klade na bezpečnost, uvedly ve čtvrtek firmy.

Zákazník si na e-shopu objedná zboží a vybere dodání do kufru. Následně kurýr získá informace o poloze vozu a díky jednorázovému zabezpečenému přístupu

přes mobilní aplikaci kufr auta otevře. To umožní speciální zařízení, které budou mít brzy všechny nové škodovky, do starších půjde přidat.

Kufr zavře a otevře mobilní aplikace

FOTO: Škoda Auto

Zákazník si stanoví čas, od kdy do kdy může kurýr kufr odemknout. Po doručení dostane potvrzení o doručení, fotodokumentaci a ujištění, že je auto zamknuté.

Díky nové metodě doručení by tak lidé nemuseli na zásilku čekat doma či pokud se s kurýrem minou běhat na poštu. Velikost zásilky bude omezena jen kapacitou kufru. „Tento pilotní projekt je konkrétní ukázkou toho, jak pomocí nejmodernějších technologií usnadníme a zpříjemníme lidem jejich každodenní život,” řekla Jarmila Plachá, šéfka Škoda Auto DigiLabu.

Systém nyní firmy otestují s vybranými zákazníky, poté jej chtějí uvést na trh, ideálně ještě v tomto roce. Doručovat balíky do kufru auta začal už loni v USA největší světový e-shop Amazon.