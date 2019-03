Tomáš Volf, Novinky

„Úředníci ministryně financí vymysleli novou povinnost pro provozovatele kasin: U každého karetního stolu, rulety či jiné živé hry musí stát nepřetržitě krupiér bez ohledu na to, zda chce někdo zrovna hrát,” uvedl výkonný sekretář Asociace kasin Vladimír Eichinger.

Kvůli splnění požadavku by podle něj česká kasina musela přijmout několik tisíc lidí a platit jejich mzdy, i když by většinu času neměli nic na práci.

„Je to jako kdyby stát diktoval hypermarketům, že musí být nepřetržitě obsazené všechny pokladny, restauracím, že u každého stolu má stát číšník, nebo kadeřnictvím, že u každé židle musí stát kadeřnice. A to po celou otvírací dobu, bez ohledu na to, zda zákazníci jsou či nejsou,“ argumentuje. Požadavek označil za „nepochopitelný”.

Chtějí odlišit kasina od heren



Ministerstvo financí praxi potvrzuje a stojí za ní. „Požadavek, aby byl krupiér přítomen u každého stolu živé hry, vyplývá přímo z příslušných ustanovení zákona o hazardních hrách, který je účinný už od 1. ledna 2017. Tvrzení, že se má jednat o novou povinnost pro provozovatele kasina, tedy není pravdivé,“ řekl Novinkám mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Upřesnil, že za porušení ustanovení může být uložena pokuta ve výši až tři miliony korun.

I kdyby ty tisíce krupiérů na pracovním trhu byly, přes 90 procent kasin by si takové mzdové náklady prostě nemohlo dovolit Vladimír Eichinger, výkonný sekretář Asociace kasin

„Podle zákona o hazardních hrách musí být v kasinu provozována živá hra jako hlavní činnost. V každém kasinu přitom musí být minimálně tři stoly pro živou hru s tím, že u nich musí být umožněna hra živé hry po celou provozní dobu kasina,“ dodal mluvčí.

Na počty hracích stolů živé hry jsou totiž navázány limity pro počty herních automatů, které mohou být v kasinu povoleny. Na každou desítku výherních automatů přísluší jeden stůl živé hry. Hlavní činnost je přitom rozhodujícím faktorem pro odlišení herny a kasina.

„V zákoně o hazardních hrách stojí, že v kasinu musí být umožněna hra nejméně u tří hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina. Nic více a nic míň. Není zde ani slovo o tom, že by u každého stolu měl stát neustále krupiér. Tento zvláštní požadavek vznikl v průběhu roku 2018 na základě nezávazného stanoviska ministerských úředníků, “ tvrdí zástupce kasin.

Celníci pokutují, provozovatelé se chtějí soudit

Podle ministerstva požadavek logicky vyplývá z toho, aby si po celou provozní dobu mohli zákazníci kdykoliv zahrát hru u kteréhokoliv povoleného stolu.

„Pokud by tedy v kasinu byly tři hrací stoly živé hry a každý ze tří přítomných návštěvníků kasina by si chtěl zahrát u odlišného hracího stolu živé hry, musí provozovatel u každého hracího stolu takovou hru umožnit,” přiblížil Vintrlík.

Celníci jako dozorový orgán se řídí doporučením ministerských úředníků a ukládají pokuty. „K uložení pokuty stačí, že celník nevidí u stolu živé hry krupiéra. Na nic se neptá, nezjišťuje vůbec, jestli kasino krupiéry má či nemá,” popsal Eichinger.

Pokuty začala celní správa ukládat koncem loňského roku, provozovatelé se proti nim ve správním řízení odvolávají. Teprve pokud nadřízený orgán odmítne odvolání, můžou se obrátit se správní žalobou na soud.

Kasinový byznys klesl

Zástupci kasin připomínají, že požadavek znamenající potenciálně vysoké zvýšení mzdových nákladů přišel v období, kde se kasinům příliš nedaří. Od loňského roku musí každého hráče registrovat, což sebou přineslo výdaje navíc do technologií i obavy hráčů ze ztráty soukromí. Kasinům a hernám loni meziročně klesly tržby údajně o desítky procent.

„I kdyby ty tisíce krupiérů na pracovním trhu byly, přes 90 procent kasinových firem by si takové mzdové náklady prostě nemohlo dovolit. Legální podnikatelé by skončili, stát by přišel o zbývající daňový výnos a část poptávky by obsloužily nelegální a nedaněné kvízomaty či černé herny,“ tvrdí asociace.