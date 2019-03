"Svět se stal během méně než šesti měsíců svědkem druhé tragické nehody jednoho z těchto letadel," uvedla demokratická senátorka Elizabeth Warrenová, která se chce stát americkou prezidentkou. "Sice nevím, co bylo příčinou těchto nehod, objevily se ale vážné pochybnosti o tom, zda tato letadla nebyla nasazena do provozu bez dodatečného výcviku pilotů, aby se ušetřily peníze," dodala.

Výzvu k odstavení letadel Boeing 737 MAX 8 učinili i demokratičtí senátoři Richard Blumenthal a Diane Feinsteinová či jejich republikánský kolega Mitt Romney. Všichni se shodují, že tento preventivní krok musí FAA učinit, aby ochránila cestující, piloty a letecký personál.

FAA v úterý ale odmítl provoz letadel generace MAX pozastavit. Úřadující šéf FAA Dan Elwell podle Reuters řekl, že prověrky nevykazují žádná systémová pochybení a ani podklady, na základě kterých by bylo možné odstavení z provozu nařídit. Uvedl také, že žádné zahraniční úřady neposkytly FAA informace, aby bylo možné zákaz vydat.

Blumenthal svou výzvu adresoval také americkým leteckým společnostem American Airlines, Southwest Airlines a United Airlines. Chce po nich, aby dobrovolně odstavily stroje Boeing 737 MAX 8 a MAX 9.

Warrenová se obrátila i na Kongres, od kterého chce, aby kvůli nehodě uspořádal slyšení. Senátní výbor, který má na starosti leteckou dopravu, se zatím k situaci nevyjádřil.

Warrenová v prohlášení upozornila na nový stabilizační systém MCAS zabudovaný v letadle Boeing 737 MAX 8. Letadlo je vybaveno velkými, ale palivově úspornými motory, které posunuly těžiště. Tento problém vyrovnává systém MCAS, který se automaticky aktivuje v případě, že letadlo příliš prudce stoupá, nebo když naopak rychlost stroje nebezpečně klesne.

Problémem ale je, že FAA a společnost Boeing se podle deníku The New York Times rozhodly piloty o přítomnosti MCAS příliš neinformovat, aby snížily náklady na jejich přeškolení. MCAS přitom do práce pilotů v kritických okamžicích vstupuje. A právě systém MCAS je v centru vyšetřování loňské nehody Boeingu 737 MAX 8 nízkonákladové společnosti Lion Air.

Boeing v úterním prohlášení trvá na tom, že má plnou důvěru v bezpečnost nových strojů MAX, i tak ale pracuje na aktualizaci softwaru, která činnost systému MCAS upraví. Aktualizace se očekává do dubna. List The Wall Street Journal o softwarové úpravě uvedl, že bude podstatná a že na aktualizaci Boeing pracoval už před nedělní nehodou.

Trump mezitím poukázal na složitost pilotování nových strojů. "Letadla se stávají čím dál složitější k létání. Nejsou už potřeba piloti, ale počítačoví vědci z MIT (Massachusettského technologického institutu)," napsal na Twitteru Trump s tím, že složitost vnímá u mnoha dalších produktů.

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are....