Vzdušný prostor nad Pákistánem je ve čtvrtek uzavřený už druhý den kvůli napětí po sestřelení dvou indických stíhaček nad sporným pohraničním regionem Kašmír.

Od středy do čtvrtečního poledne místního času zrušily Thai Airways lety mezi Bangkokem a Londýnem, Mnichovem, Paříží a dalšími evropskými metropolemi. Létat začaly až odpoledne, Pákistán oblétají po jižní trase. Podobně změnily trasu i třeba Singapore Airlines a další. Některé linky musely přidat mezipřistání, aby stroje natankovaly palivo na delší cestu.

