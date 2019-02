Novinky, ČTK

Celkem 180 kilogramů zůstalo ve skladu ve Zlínském kraji. Přes 370 kilogramů zamířilo do řeznictví ve Zlínském kraji, do restaurace v Kroměříži a také do Jihomoravského kraje. Veterináři zjišťují, kam putovalo zbylých 50 kilogramů masa.

O dodávce podezřelého masa informovali polští veterináři prostřednictvím systému rychlého varování RASFF, uvedl ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Maso se podle něj dostalo do skladu společnosti Alda Foods, s. r. o.

„Krajská veterinární správa nyní zahájila šetření, abychom zjistili, kam všude to maso odešlo,” uvedl Semerád.

Současný objev podezřelého masa z Polska není první. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) minulý týden ve středu oznámil, že veterináři našli na českém trhu 700 kilogramů hovězího masa z Polska nakaženého salmonelou. Doplnil, že Česko začne testovat veškeré polské hovězí maso na zdravotní nezávadnost předtím, než bude uvedeno na český trh.

Více než 64,5 kilogramu masa zkonzumovali v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Necelých 17 kilogramů masa se snědlo také v Kroměřížské nemocnici, další více než čtyři kilogramy zařízení vrátí dodavateli.

Zhruba 4,5 kilogramu masa snědli v Základní a mateřské škole v Sehradicích na Zlínsku a přes 4,7 kilogramu v restauraci Lípa v Hulíně na Kroměřížsku.

Další desítky kilogramů nezpracovaného nebo pouze částečně zpracovaného masa vrátí do MP Krásno další odběratelé ve Zlínském kraji. Jsou jimi Základní škola a mateřská škola v Ořechově na Uherskohradišťsku, pivovar Vraník z Trnavy na Zlínsku a společnost Krajan Czech ze Zborovic na Kroměřížsku.

Přes 36 kilogramů masa bude dodavateli vracet společnost Zelos z Prostějova. Naopak více než 4,8 kilogramu už zpracoval podnikatel Pavel Šťastný z Blučiny v okrese Brno-venkov. Téměř 11,2 kilogramu masa bylo ve středu dodáno i do hotelu Orchard v Ostravě.

Televizní reportáž z jatek



Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena.

Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU včetně Česka. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Veterináři v polském hovězím mase z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv.