Rady ministryně Novákové nefungují, zjistily České dráhy. Neomezená data ve vlacích zřejmě končí

České dráhy zřejmě zruší neomezené stahování dat přes wifi připojení ve svých vlacích. V pondělí na to upozornil server Zdopravy.cz. Důvodem je, že operátoři drahám zrušili neomezené tarify a zájem cestujících o službu je příliš velký. Pokud by dráhy i nadále umožnily neomezené stahování, musely by operátorům podle nových tarifů zaplatit třikrát až čtyřikrát více než dosud.