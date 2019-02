ČTK

První vůz byla předán 28. ledna 2011. „Je to už téměř deset let, co v Praze vyjela první červeno-stříbrná, nízkopodlažní tramvaj ze Škodovky. Naše vozidla za tu dobu úspěšně završila více než 50 milionů ujetých kilometrů v provozu s cestujícími,” řekl předseda představenstva a generální ředitel Škody Transportation Petr Brzezina. O tramvaje z rodiny ForCity je podle něj zájem, o čemž svědčí loňské objednávky až 176 tramvají ForCity Smart pro Ostravu, Plzeň a především pro německá města Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg.

Podle manažera projektu Radka Elhoty ze Škody Transportation se v roce 2015 změnil design, interiér a zavedlo se několik technických inovací, které zvýšily pohodlí. Škodovka od té doby dodala 125 těchto inovovaných vozidel mimo jiné s klimatizací a wi-fi.

Vůz má délku 31,4 metru a šířku téměř 2,5 metru a pojme 180 cestujících (čtyři na metr čtvereční), z toho 61 sedících. Šest širokých dvoukřídlých dveří umožňuje velmi rychlý výstup a nástup. Díky hladkému průjezdu oblouky zkracuje jízdní doby.