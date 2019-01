Dohoda o D11: Výpovědi se ruší, spor má vyřešit dodatek

Stát a stavební firmy ve čele s Eurovií chtějí pokračovat ve výstavbě D11 z Hradce Králové do Smiřic. Do půlky února podepíší dodatek ke smlouvě, výpovědi budou staženy. Na tiskové konferenci to oznámil ministr dopravy Dan Ťok a potvrdili to šéfové Eurovie Martin Borovka a ŘSD Jan Kroupa.