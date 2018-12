Jindřich Ginter, Právo

„Téměř třetina Čechů před Vánoci využívá při nákupu potravin slevy spojené s členstvím ve věrnostním klubu. Potraviny tvoří skoro polovinu všech transakcí, které jsou s těmito kluby spojeny,“ uvedla ve svém průzkumu Raiffeisenbank.

Lidé podle ní v tuto dobu rádi nakupují i v hobby prodejnách a obchodech s oblečením. Slevové programy u oblečení využívá před Vánoci sedm procent lidí, přičemž ženy jsou v tomto ohledu dvakrát aktivnější než muži. Ti naopak vedou v hobby marketech.

Pro členy věrnostních klubů jsou však nejatraktivnějšími kategoriemi slev běžné nákupy (82 %) a druhou nejzajímavější kategorií jsou slevy na nákup v e-shopech (57 %). Atraktivní je také nabídka kulturních akcí a zážitků (43 %). Z průzkumu také vyplynulo, že o slevách svých partnerů na platebních kartách vědí tři čtvrtiny dotázaných.

Nepřekvapí, že davy v obchodech a ulicích nesou lidé nelibě. Podle průzkumu společnosti PayPal zmáhají přeplněné ulice, obchody a nárůst dopravy v období předvánočních nákupů tři čtvrtiny Čechů a 63 % z nich se nelíbí, že lidé ve frontách jsou nezdvořilí a arogantní.

Dárky online kupuje 47 % lidí a třetina hledá v menších internetových obchodech inspiraci. Už třetina Čechů pak nakupuje vánoční dárky přes chytrý telefon.

Kupujte jen tolik, na co máte



Jak už Právo informovalo dříve, Češi se v letošním roce chystají za dárky nejčastěji utratit v průměru šest až sedm tisíc korun. [celá zpráva]

Každoročně si kvůli tomu mnoho lidí bere i půjčky. A tak je třeba připomenout, že nakupovat na dluh, když na to nemám, není příliš prozíravé.

Chladnou hlavu by při nakupování na dluh měli zachovat zejména mladí lidé do 24 let, protože ti mají se splácením svých závazků podle finančníků největší potíže.

„Z pohledu schopnosti splácet své závazky jsou nejohroženější skupinou obyvatel. Své závazky řádně nesplácí téměř čtyři procenta mladých lidí s úvěrem na bydlení, což je dvakrát více, než činí průměr za celou Českou republiku. U krátkodobého dluhu má problémy se splácením svých závazků dokonce 17,5 % z celkového počtu lidí v této věkové kategorii a s tímto typem dluhu. Republikový průměr přitom činí 11,3 %,“ varuje Jiří Rajl, výkonný ředitel Nebankovního registru klientských informací.

Není bez zajímavosti, že před Vánoci se nebývale plní ordinace psychiatrů a psychologů. S příchodem svátků a blížícím se koncem roku na lidi dopadají frustrace, ať už kvůli osamění či nevydařeným vztahům, nebo mají pocit, že nedokážou naplnit očekávání svých blízkých.

Psychologové upozorňují, že „nejvíce v klidu“ jsou ty rodiny, kde nehledí na nové mobily a na kvanta dárků. O svátcích si udělají radost drobnostmi, ale hlavně tím, že mohou být zase chvíli spolu.