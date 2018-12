tov, Novinky

Jde o největší investici v historii společnosti Altria. Společnost Juul má díky obchodu nyní tržní hodnotu 38 miliard dolarů (858 miliard korun). Juul má na americkém trhu elektronických cigaret podíl kolem 70 procent a Altria tak získá přístup na rostoucí trh alternativních výrobků pro kuřáky.

Altria působí jen v USA, vznikla oddělením od Philip Morris International v roce 2008. Pro americký trh vyrábí cigarety značek Marlboro, L&M, Chesterfield a další.

Juul prodává kromě Spojených států e-cigarety v Kanadě, Izraeli, Rusku a Velké Británii. CNN připomíná, že Juul své výrobky propaguje jako nehořlavou alternativu milovníků nikotinu, která jim pomůže opustit klasické cigarety.

„Rozumíme, že spojení s největší americkou tabákovou firmou vyvolává kontroverze a skepsi. Poslední měsíce nás ale činy a slova přesvědčily, že partnerství může pomoci urychlit naší snahu přeorientovat dospělé kuřáky,“ řekl šéf Juul Kevin Burns.

Investovala i do konopí



Federální zákony zakazují prodej e-cigaret mladších 18 let, podle nedávného průzkumu amerického ministerstva zdravotnictví je ale kouří jeden z pěti středoškoláků. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) na podzim zahájil kampaň, která má nezletilé odradit od e-cigaret. Jejich popularitu mezi dospívajícími označil za „epidemii“. Úřad také zvažuje zakázat prodej mentolových cigaret a elektronických cigaret s příchutí, které Juul také vyrábí. [celá zpráva]

Altria nedávno investovala 1,8 miliardy dolarů do kanadské konopné firmy Cronos. Ve firmě získala podíl 45 procent a opci na navýšení podílu na 55 procent během příštích pěti let. K transakci došlo poté, co Kanada legalizovala užívání marihuany pro rekreační účely.