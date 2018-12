bož, Novinky

„Pokud si budu myslet, že je to dobré pro naši zemi, pokud to bude prospěšné pro největší obchodní dohodu v historii, což je opravdu důležitá věc, určitě bych intervenoval, pokud bych to považoval za nutné,“ nechal se slyšet Trump.

Zatčení Mengové bylo vnímáno jako potenciální vyostření sporů mezi USA a Čínou poté, co se prezidenti obou mocností domluvili na příměří v obchodní válce. Peking také opakovaně žádal její propuštění.

Americký prezident však svým výrokem naznačil, že chce zatčení Mengové využít jako určitou páku, jak Peking přimět k dalším ústupkům.

Zatčení způsobilo komplikace v jednání mezi USA a Čínou



Kanadský soud Mengovou propustil na kauci ve výši deset milionů kanadských dolarů (přes 170 milionů korun). Žena byla zatčena na žádost Spojených států 1. prosince, což vyvolalo diplomatické napětí mezi oběma severoamerickými státy a Čínou a také zkomplikovalo jednání o obchodních vztazích mezi USA a Čínou. [celá zpráva]

Finanční ředitelka čínské technologické společnosti Huawei Meng Wan-čou byla minulé úterý kanadským soudem propuštěna na kauci. Stalo se tak deset dní od jejího zatčení v souvislosti s možným porušováním amerických protiíránských sankcí.

Podle listu The New York Times je Meng Wan-čou ve Spojených státech obviněna z porušování protiíránských sankcí a obcházení embarga, které USA uvalily na obchod s Íránem a se Severní Koreou. [celá zpráva]