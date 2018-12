Bohumír Žídek, Novinky

Prezident Trump se sice od vydání studie se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem domluvil na „příměří”. To však spočívá jen v tom, že v nejbližších třech měsících na sebe obě země neuvalí nová cla a budou intenzivně jednat. Dosavadní cla zůstávají v platnosti. [celá zpráva]

Součástí sítě EconPol, jež za studií stojí, je například prestižní německý Institut ifo při mnichovské univerzitě, německý think tank ZEW nebo britská oxfordská univerzita. Autoři studie zkoumali dopad 25procentních cel na zboží v objemu přesahujícím 250 miliard dolarů (5,7 bilionu korun), což představuje zhruba polovinu čínského dovozu do USA.

Dospěli k tomu, že 75 procent zátěže dopadá na čínské vývozce a zbylých 25 procent pak platí Američané ve vyšších cenách zboží. Dovoz dotčeného zboží z Číny poklesl o 37 procent.

„V analýze ukazujeme, že oproti veřejnému mínění nedopadá největší část zátěže na americké firmy nebo spotřebitele, ale na čínské exportéry,“ píší autoři.

„Americká vláda strategicky uvalila celní povinnost na zboží s velkou elasticitou importu, což přenáší obrovskou část celní zátěže na čínské exportéry,“ dodali. Jde o to, že se Američané snažili vybírat především takové produkty, kde lze čínský dovoz nahradit.

„Nicméně s tím, jak bude obchodní konflikt eskalovat, americká vláda zřejmě nebude s to se nadále omezovat na zboží s vysokou elasticitou importu,“ uvedli autoři s tím, že v tu chvíli by američtí spotřebitelé důsledky obchodní války pocítili mnohem silněji než dosud.

Pokles růstu Číny: možná se nic neděje

Čína ve třetím čtvrtletí zaznamenala zpomalení meziročního růstu HDP na 6,5 procenta. Jak se bude vyvíjet situace v Číně, s napětím sledují okolní státy.

Pokles čínského růstu o jeden procentní bod by se totiž podle výpočtů Světové banky projevil poklesem růstu Thajska o 0,4 procentního bodu nebo zpomalením růstu HDP Malajsie o 0,8 procenta. V případě Singapuru by dokonce šlo o více než jeden procentní bod. Z růstu HDP rozvojových zemí v regionu Asie a Tichomoří by pokles čínského růstu o jeden procentní bod ubral 0,5 procentního bodu.

Hlavní komentátor Financial Times Martin Wolf nicméně upozorňuje, že i navzdory zpomalení je čínský růst i nadále poměrně silný. Důvodem, proč vyvolalo tempo takovou pozornost na trzích, je skutečnost, že sám Peking nasadil laťku očekávání dlouhodobě velmi vysoko.

Důležité je se zaměřit na kvalitu čínského růstu, nikoliv na jeho úroveň Martin Wolf, Financial Times

Podle Wolfa navíc toto drobné zpomalení příliš nesouvisí se samotnou obchodní válkou. „Hlavní důvod pro velmi malé zpomalení (které možná ani není skutečné) zřejmě představuje úsilí ochladit ekonomiku, a především zpomalit růst úvěrů,“ uvedl.

„Značná část růstu v posledním desetiletí byla tažena extrémně neefektivními investicemi. Pokud tomu tak přestane být a růst zpomalí, bude to znamenat zlepšení stavu čínské ekonomiky, nikoliv zhoršení,“ dodal.