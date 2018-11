rei, bož, Novinky, ČTK, Právo

„Strukturální deficit Itálie se příští rok zvýší asi o procento hrubého domácího produktu. Čísla hovoří sama za sebe,” poznamenal místopředseda komise.

Komise připomněla, že v roce 2017 dosáhl italský veřejný dluh hodnoty 131,2 procenta HDP, tedy v přepočtu asi 37 tisíc eur (přes 960 000 Kč) na jednoho obyvatele, a překračuje unijními smlouvami stanovenou referenční hodnotu 60 procent HDP.

Podle Dombrovskise to komisi opravňuje řízení spustit, dluh by se podle názoru komise neměl v příštích letech od hodnoty okolo 130 procent nějak výrazně odchýlit.

Italští politici jsou neoblomní



Podle Dombrovskise je situace v Itálii věcí sdílených obav pro všechny země používající euro. „Země eurozóny jsou v jednom týmu a měly by hrát podle stejných pravidel. Jsou k tomu, aby nás chránila, dávala nám jistotu a umožňovala vzájemnou důvěru,” zdůraznil.

Komise přitom dala Římu čas do minulého úterý, aby plán zamítnutý minulý měsíc změnil. Italští představitelé však byli po úterním večerním zasedání kabinetu neoblomní.

„Rozpočet se měnit nebude,“ prohlásil rezolutně vicepremiér Luigi Di Maio z Hnutí pěti hvězd, zatímco další místopředseda vlády Matteo Salvini z koaliční Ligy severu ohlásil, že rozpočtový plán bude bránit jako v ragbyovém mlýně.

Jedinou změnou, s níž Hnutí pěti hvězd při parlamentní rozpravě přišlo, byl návrh doplnit rozpočet o kondomy a pesary pro mladé do 26 let zdarma. [celá zpráva]

Vyčítají si špatná čísla

Vláda chce kromě jiného zvýšit Italům důchody a zavést minimální příjem. Tvrdí, že její opatření pomohou nastartovat růst třetí největší ekonomiky eurozóny. Se svými představami o větším zadlužení ale narazila u Komise, která jí vůbec poprvé v historii vrátila rozpočet k přepracování.

Řím plánuje pro příští rok rozpočtový schodek ve výši 2,4 procenta HDP. To je třikrát víc, než byl cíl předchozí středolevé vlády. V roce 2020 pak italská vláda operuje s deficitem v úrovni 2,1 procenta HDP. Předpovídá přitom ekonomický růst 1,5 procenta.

Podle Komise to je nereálné. Itálii upozorňuje, že pro příští dva roky jí hrozí schodek 2,9 a 3,1 procenta HDP, což by znamenalo prolomení tříprocentní hranice definované tzv. maastrichtskými kritérii. Komise současně varuje, že i růst bude nižší. Mezinárodní měnový fond už také Itálii varoval, že její růst v roce 2020 zpomalí na jedno procento. Rishi Goyal, který misi MMF vedl, ve středu varoval před problémy. „Růst zpomaluje. Jestli se blíží recese, to se uvidí, ale riziko stoupá,“ řekl.

Italský ministr ekonomiky Giovanni Tria ale tvrdí, že propočty z Bruselu jsou mylné. A cílit na deficit pod jedno procento jako dosud by podle něj byla „sebevražda“. „Musíme se dostat z pasti slabého růstu,“ poznamenal.