Novinky, ČTK

Návrh představuje novelizaci pravidel z roku 2009. Cestující budou podle nových pravidel mít právo na 50procentní kompenzaci ceny jízdenky v případě zpoždění vlaku o 60 až 90 minut a budou mít nárok na zajištění spoje do původní destinace. Kompenzace za zpoždění delší než půldruhé hodiny má činit 75 procent z ceny jízdenky a v případě více než dvouhodinového zpoždění má být cestujícímu jízdenka plně proplacena.

Kompenzace se nicméně nevztahuje na zpoždění z důvodu nepředvídatelných událostí, jakými jsou například přírodní katastrofy či extrémy počasí.

Nyní vrací maximálně polovinu



Podle dosavadních pravidel jsou kompenzace za zpoždění vlaků podstatně nižší. České dráhy aktuálně na svém webu uvádějí nárok na vrácení 25 procent z ceny jízdenky, pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 400 Kč při zpoždění 60 až 119 minut. Polovinu z ceny jízdenky může dostat, pokud celková cena jízdného pro jednosměrnou cestu pro jednoho cestujícího činí nejméně 200 Kč při zpoždění 120 a více minut.

Legislativní návrh je zatím v prvním čtení, v otázce musejí zaujmout postoj ministři členských států a pak má být projednán mezi zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise a Evropské rady, jehož výsledkem má být kompromis. Ten by následně měl být opět schválen Radou a v plénu, čímž legislativní proces končí a návrh je přijat.

Cestující v železniční přepravě by podle navrhovaných změn měli také mít přístup k více informacím o svých právech na informačních panelech i na jízdenkách. Součástí změny pravidel je rovněž zlepšení asistenčních služeb pro cestující se sníženou pohyblivostí.

Zdražení má bránit konkurence



„Práva cestujících v železniční dopravě se tak přiblíží právům cestujících v letecké dopravě a je třeba zvážit, zda by se nemá tímto směrem ubírat i vývoj v autobusové a lodní dopravě tam, kde to dává smysl," uvedl k legislativnímu návrhu europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09 a Starostové).

Novela nařízení je podle europoslance Pavla Svobody (KDU-ČSL) „minimální standard”, který by měly členské státy možnost navýšit. Na otázku, zda by se narůst kompenzací za zpoždění vlaků mohl projevit zvýšením cen jízdenek odpověděl, že nikoliv, protože je to součástí širší liberalizace železniční dopravy. „Železniční společnosti spolu budou více soutěžit a budou více soutěžit i na úrovni cen,” řekl.