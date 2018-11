tov, Novinky

Amazon, který dosud sídlí v Seattlu, začal místo pro nové ústředí vybírat loni. Dostal 238 nabídek, z toho vedení firmy vybralo 20 do finálového rozhodování, které potom navštívilo.

Amazon se nakonec překvapivě rozhodl rozdělit novou centrálu mezi dvě místa. Jedna má vyrůst na území Long Island City New Yorku a druhá v Crystal City v okresu Arlington County ve Virginii, v těsné blízkosti hlavního města Washingtonu D.C. Dohromady by měl mít tedy tři centrály.

Amazon rozhodnutí oznámil v úterý a potvrdil tak informace, které jako první přinesl minulý týden Wall Street Journal.

Budova v Crystal City, Arlington, Virginia.

FOTO: Alexander Drago, Reuters

Jak upozornil server CNN, už před rozhodnutím Amazonu začaly rychle zdražovat nemovitosti v uvedených lokalitách, kde se očekává velký příliv pracovních sil. Místní mají obavy, jak se to projeví na fungování těchto lokalit, například v oblasti dopravy.

Amazon slíbil investovat pět miliard dolarů a vytvořit až 50 tisíc pracovních míst. Dosud neupřesnil, jak konkrétně investici a kompetence rozdělí mezi dvě lokality.

Díky úspěchu Amazonu se stal jeho zakladatel a šéf Jeff Bezos nejbohatším mužem světa. Jeho majetek časopis Forbes ocenil na 112 miliard dolarů (2,6 bilionu korun).