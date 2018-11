ČTK

Tyto vozy nebudou smět vjíždět do regionu ohraničeného dálnicí A86, která vede okolo hlavního města a od jeho centra je vzdálená osm až 16 kilometrů. V oblasti se nachází 79 obcí a žije tam 5,64 milionu obyvatel.

Vedení Paříže už podobné opatření pro dieselové vozy starší 13 let schválilo dříve, platit bude rovněž od příštího léta. Dieselová auta registrovaná do roku 2001 ale do metropole nesmějí vjíždět už teď, připomněl server BMFTV.

Norma se podle deníku Le Parisien dotkne zhruba 700 000 dieselových vozů. „Dají se tak čekat velké protesty a mnoha domácnostem to způsobí potíže,” napsal list na svém webu. Připomněl, že Paříž a její okolí v roce 2024 plánují zakázat veškerá dieselová auta a do roku 2030 všechna auta se spalovacími motory, tedy i benzinová.

Organizace na ochranu životního prostředí tvrdí, že zákaz jízdy starších dieselů, které jsou z velké části zodpovědné za škodlivé emise, je nejrychlejší cestou ke zlepšení ovzduší. V rámci boje proti znečištění omezila provoz aut s naftovým motorem řada významných evropských měst, včetně Berlína a Londýna.