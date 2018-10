tov, bož, Novinky

Kancléř předsednického Rakouska Sebastian Kurz připomněl Itálii, že musí dodržovat své finanční závazky a že pravidla ohledně zadlužení „platí pro všechny“. „Byl jsem velmi kritický, když některé velké země v minulosti dostaly výjimky,“ dodal.

Předlužování států může být nebezpečné pro celou Evropu rakouský kancléř Sebastian Kurz

„Maastrichtská kritéria zajišťují stabilitu a zamezují předlužování států, které nemusí být nebezpečné jen pro tyto státy, ale i pro celou Evropu,“ citoval jej deník Franfkurter Allgemeine Zeitung. Za správnou cestu Kurz považuje zasazovat se o vyrovnaný rozpočet. Právě Rakousko předložilo pro příští rok návrh vyrovnaného rozpočtu.

Nizozemský premiér Mark Rutte na Twitteru uvedl, že svému italskému protějšku na bilaterálním jednání sdělil obavy ohledně italského rozpočtu pro příští rok.

Trojnásobné navýšení schodku? Prý jen předsudky EU



Italský premiér Giuseppe Conte nicméně reagoval, že odmítá „předsudky“ EU.

Podle zdrojů Bloombergu evropští politici tlačí na populistickou vládu v Římě, aby přehodnotila parametry rozpočtu, než dojde k přímému střetu s Evropskou komisí.

Maastrichtská kritéria v oblasti veřejných financí

Podíl deficitu státního rozpočtu na HDP musí být menší než 3 %. Pokud je mírně vyšší, musí se snižovat. Podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 %. Pokud je dluh vyšší, musí se tomuto limitu postupně přibližovat.

Italská vláda v noci na úterý odeslala Bruselu návrh rozpočtu na příští rok, v němž plánuje rozpočtový schodek 2,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což představuje trojnásobek ve srovnání s cílem předchozí vlády. Italský ministr financí obhajoval výši schodku tím, že to je nezbytný krok ke zrychlení zpomalující italské ekonomiky.

Dluh 131 procent HDP



Skutečný schodek by mohl být ještě vyšší, protože odhad italského kabinetu vychází z velmi optimistických očekávání hospodářského růstu, napsal Der Spiegel. Vláda tak zvyšuje již nyní enormní zadlužení státu, přestože podle unijních pravidel je povinna jej snižovat. Zadlužení Itálie v současnosti dosahuje zhruba 131 procent HDP, takže je druhé nejvyšší v eurozóně po Řecku. Více než dvakrát překračuje limit, který požadují maastrichtská kritéria.

Komise musí do týdne rozhodnout, zda vydá kritické varování vůči návrhu rozpočtu, a do dvou týdnů jej může zamítnout a žádat revize, což by byl bezprecedentní krok.

Německý týdeník Der Spiegel bez udání zdroje napsal, že zamítavý dopis eurokomisaře pro měnové otázky, daně a cla Pierra Moscoviciho už byl odeslán a do italského hlavního města má doputovat ve čtvrtek nebo v pátek. Mluvčí EK to na dotaz agentury DPA nepotvrdil.

Rozhodnutí měl potvrdit eurokomisař pro rozpočet Evropské unie Günther Oettinger. Ten ale také odmítl zprávy, že rozhodnutí už padlo, pouze upřesnil, že on sám by jej chtěl zamítnout, jelikož odporuje unijním pravidlům.

Italové souhlasí, investoři mají obavy, hrozí nákaza



Rozpočtové plány Říma v posledních týdnech vyvolaly obavy také mezi investory. Doma se ale nicméně setkávají s pochopením: podle pátečního průzkumu jej schvaluje 52 procent Italů, zatímco proti je jen 38 procent z nich.

„Ve chvíli, kdy by Komise řekla, že rostoucí deficit bez výhledu jeho snížení je v pořádku, tak by se lehce přidaly i další ekonomiky, které nezvládly dohnat své předkrizové období. Takže si spíš myslím, že je to o udržení v nějakých rozumných mezích už jen z důvodu nervozity finančních trhů a jejich reakce na výnosy italských dluhopisů, potažmo možnosti nákazy do dalších zemí eurozóny jako Španělsko či Portugalsko,“ řekl Novinkám analytik Raiffeisenbank František Táborský.