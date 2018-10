Volby do senátu - 2. kolo

Americký řetězec Sears se stoletou tradicí vyhlásil bankrot

Americký řetězec obchodních domů Sears Holdings vyhlásil bankrot. Firma, která je na trhu více než 100 let, je několik let ve ztrátě a není schopna splácet dluhy. Požádala proto o soudní ochranu před věřiteli a hledá kupce. Budoucnost deseti tisíc zaměstnanců je nejistá, uvedl server Financial Times.