Tomáš Volf, PM, Novinky, Právo

Současné Chopinovo letiště ve Varšavě díky před lety modernizovanému terminálu a železniční stanici zvládne odbavit až 20 miliónů cestujících ročně. Loni jich tu odbavili 16 miliónů, o půl miliónu víc než Praha. Podle představitelů polské vlády a šéfa LOT letiště do budoucna nebude stačit.

„Střední Evropa potřebuje řádný letištní uzel,“ řekl Bloombergu šéf LOT Rafał Milczarski. Dodal, že LOT se bude částečně podílet na plánování i výstavbě nového letiště.

To by mělo vyrůst u malé vesnice Baranów na západ od Varšavy. Projekt za 70 miliard zlotých včetně napojení na železnici a dálnici by měl v prvních letech odbavit 45 miliónů cestujících, podobně jako má nyní Londýnský Gatwick nebo Barcelona. V další fázi se počítá s rozšířením o další ranveje a terminály a navýšení kapacity až na konečných 100 miliónů odbavených ročně.

Megalománie, tvrdí opozice



První fáze má stát 35 miliard zlotých (209 miliard korun), stejná částka pak má jít na rozšíření. Polská vláda záměr schválila už loni v listopadu, podle deníku Gazeta Wyborcza ale zatím není jasné, odkud chce oněch prvních 35 miliard zlotých vzít.

Z nového letiště by měl jet vlak na hlavní nádraží ve Varšavě 15 minut a LOT má ambice ztrojnásobit počet cestujících hlavně díky dálkovým letům do Asie a Ameriky. Stavět se má začít v roce 2021 a létat v roce 2027.

„Je to největší projekt v moderní historii Polska,“ řekl zplnomocněnec vlády pro dopravu Mikołaj Wild s tím, že letiště má být „bránou EU na východ“.

Projekt má ale své kritiky, opozice by šla raději cestou modernizace současného letiště a jeho okolí. „Vidím v tom spíš megalomanské zahledění do sebe než realistický projekt,“ řekl Marcin Święcicki, bývalý starosta Varšavy a člen Občanské platformy, největší opoziční strany.