Novinky, ČTK

Čína již dříve uvedla, že má pro případ zavedení nových amerických cel připravena odvetná opatření.

Trump přitom v pondělním prohlášení varoval před čínským odvetnými akcemi zejména proti americké zemědělské produkci nebo průmyslovému zboží. Washington podle něj „okamžitě zahájí fázi tři”, což jsou další cla, která by se týkala zboží za 267 miliard dolarů (5,8 biliónu korun). To by znamenalo, že by novým clům podléhal téměř veškerý čínský dovoz do USA.

Spojené státy zahájily obchodní válku s Čínou začátkem července zavedením 25procentních cel na dovoz čínského zboží v hodnotě 34 miliard dolarů (741,6 miliardy korun) ročně. V srpnu se tento objem zvýšil zhruba na 50 miliard dolarů (1,09 biliónu korun). Čína v odvetě zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerických výrobků.

Dopad na IT firmy



Podle zpravodajského serveru BBC News se nejnovější opatření dotkne více než 5000 položek včetně dámských kabelek, rýže a textilu. Do konce letošního roku by se cla měla zvýšit na 25 procent.

„Americká měna následkem toho výrazně oslabila a euro se opět podívalo na hodnotu 1,170 dolaru za euro,” uvedl analytik Komerční banky Jakub Matějů.

Na seznam nových cel se nakonec nedostaly chytré hodinky jako Apple Watch a spotřebitelská elektronika jako bezdrátová sluchátka Air Pods. Zde zřejmě sehrál roli fakt, že americká firma Apple vyrábí v továrnách v Číně. Trump nedávno vyzval Apple, aby výrobu přesunul do USA. [celá zpráva]

Cla nicméně budou platit například pro síťová zařízení, modemy a routery, což může mít značný dopad na technologický sektor. Firmy jako Dell, Cisco nebo Hewlett Packard tvrdí, že cla dopadnou na jejich zisky a mohou znamenat propouštění zaměstnanců v USA.

Bílý dům se pomocí cel snaží vytvořit tlak na Peking, aby snížil přebytek Číny v obchodování se Spojenými státy. Cla jsou rovněž reakcí na údajné krádeže duševního vlastnictví amerických podniků.