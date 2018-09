ČTK

Řecko před necelým měsícem opustilo záchranný program a nyní by se mělo samo financovat na mezinárodních dluhopisových trzích, jak to činí i jiné státy. "Nedovolíme, aby se Řecko vrátilo do éry deficitů," uvedl podle agentury Reuters premiér. Slíbil nicméně postupné snížení sazby daně ze zisku na 25 procent z nynějších 29 procent i redukci nepopulární daně pro majitele domů.

Řecko od roku 2010 prošlo celkem třemi záchrannými programy, v jejichž rámci získalo od svých evropských partnerů a Mezinárodního měnového fondu (MMF) půjčky v celkové výši téměř 289 miliard eur (7,4 biliónu Kč). Půjčky byly nicméně podmíněny úspornými opatřeními a reformami. Od vypuknutí krize řecká ekonomika klesla o čtvrtinu, třetina obyvatel se propadla do chudoby a tisíce lidí odešly do zahraničí. Země také zůstala vysoce zadlužená, její dluh dosahuje 180 procent hrubého domácího produktu (HDP).

Sobotnímu projevu premiéra Tsiprase na mezinárodním veletrhu v Soluni předcházely protesty proti dohodě o změně názvu Makedonie. Demonstrace v Soluni se podle úřadů zúčastnilo zhruba 15 000 lidí, policie proti demonstrantům použila slzný plyn.