„Budeme usilovat o zmírnění nastavení finančních podmínek pro čerpání, aby byly podobné jako v současném období. Také jsem komisařce nastínila, že je pro nás velmi omezující navrhované vyškrtnutí podpory velkých podniků,“ uvedla Dostálová.

V evropských ekonomikách podle ní panují velké rozdíly, když některé jsou postavené na malých a středních podnicích, jejichž podpora má zůstat i nadále.

„Česká ekonomika však stojí hlavně na velkých podnicích a některé oblasti, které budou podporované z evropských fondů, bude možné realizovat jen díky nim. Navíc jsou to právě velké podniky, které mají větší motivaci zkoušet nové a inovativní postupy, jako je třeba vývoj samořiditelných aut a podobně,“ doplnila ministryně.

Babišova kritika rozpočtu



Návrh evropského rozpočtu před časem kritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je nedokonalý stejně jako ten na současné období. Evropa podle něj Česku nadiktovala na léta 2014 až 2020 programy, kde je velká část peněz vyčleněna na sociální oblast, ale ty se nedaří vyčerpat.

„Návrh evropského rozpočtu je pro nás naprosto nepřijatelný. V tom, že se Brusel znovu snaží prosazovat tyto představy a my potřebujeme dostat peníze do investic. Proto mapujeme investiční potřeby a chceme vyjednávat na další období 2021 a dál, aby se peníze skutečně našly, aby se to neztratilo na nějakých rekvalifikacích, školeních a tak dále,“ řekl v červnu Babiš na návštěvě v Pardubickém kraji.

Česká republika bude podle návrhu EK moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti v příštím finančním období 2021-2027 získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018.

Nová podoba výpočtů spolu se solidním ekonomickým výkonem a nízkou nezaměstnaností mají za následek, že státy jako Česko, Polsko či Maďarsko získají v příštím víceletém finančním rámci méně, než kolik mají v tom nynějším. Při započtení inflace by měl český podíl dosáhnout 20,1 miliardy eur (přes 512 miliard Kč). Ve stávajícím finančním období 2014-2020 je pro ČR vyčleněno bezmála 24 miliard eur. V případě nesplnění určitých podmínek však může na konci letošního roku o šest procent z této částky přijít.

Dlouhodobý rozpočet EU na léta 2021 až 2027 je navržen tak, že závazky mají činit 1,135 bilionu eur (zhruba 29 biliónů Kč), což podle komise odpovídá 1,11 procenta hrubého národního důchodu (HND) společenství.